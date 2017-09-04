 Mesut Özil fena patladı – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    fena patladı

    Mesut Özil fena patladı
    Arsenal forması giyen , son dönemde hakkında yapılan eleştirilere sert çıktı. İşte yıldız futbolcunun öne çıkan sözleri: "Benim için, 'açgözlü, savaşçı ruhu eksik' yorumları yapılıyor. Eleştiri kabullenmek zorunda olduğumuz bir şey olsa da eski futbolculara tavsiyem şu: Konuşmayı kesin ve takımı desteklemeye başlayın."
    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:57
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