Charlie Austin Türkiye'de!

İngiltere Premier Lig takımlarından Southampton forması giyen Charlie Austin açıklamalarda bulundu.

Türkiye Jokey Kulübü tarafından organize edilen Enternasyonal Koşular için İstanbul'a gelen İngiliz forvet Charlie Austin'in atı Another Batt, Uluslararası Trakya Koşusu'nu kazandı.



"AT YARIŞLARINI İZLEYEREK VAKİT GEÇİRİYORUM"

Trakya Koşusu öncesi, adeta atını kazanacağını hissederek yarışın favorisi olduklarını belirten Charlie Austin, "Çok iyi bir şansa sahibiz. Türk safkanlarından özellikle Armando'nun performansını beğeniyorum. Koşuda rakip olarak onu görüyorum. Son metrelerde ikisi arasında bir mücadele bekliyorum" dedi.



İngiliz forvetin yarış tahmini de tutmuş oldu. Koşuyu kendisinin sahibi olduğu Another Batt isimli safkan kazanırken, Armondo ise 2. bitirdi. İngiliz forvet Another Batt isimli atının kazandığı yarıştan 115 bin Euro ikramiye aldı.



Atlarını çok sevdiğini söyleyen ve futboldan kalan zamanlarında at yarışlarına ve yetiştiriciliğine harcadığını söyleyen Austin, "At yarışına özel bir ilgim var. Futboldan boş kalan zamanlarımda hem kendim hem de ailemle birlikte yarışları izlemeye giderim. Bundan da oldukça fazla keyif alıyorum. Bu yüzden de uzun zamandır at sahibiyim" diye konuştu.



"SOUTHAMPTON İLE HEDEFİMİZ LİGDE İLK 10'A GİRMEK"

Formasını giydiği Premier Lig ekiplerinden Southampton ve Premier Lig ile ilgili düşüncelerini de aktaran yıldız futbolcu, "Dünyanın en zor liglerinden bir tanesi. Birçok iyi oyuncunun bulunduğu bir lig. Southampton ile hedefimiz ligde ilk 10'a girmek. Alabildiğimiz kadar galibiyet almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"FUTBOLDA ÖDENEN BONSERVİSLERİ NORMAL KARŞILIYORUM"

Futbolda transferlerde ödenen astronomik bonservis bedellerinin normal olduğunu söyleyen 28 yaşındaki oyuncu, "Ben bu durumu normal karşılıyorum. Futbol artık endüstriyel bir spor ve bütün dünyada en çok takip edilen, en çok izlenen sporların başında geliyor. Dolayısıyla artık işin içine piyasa girdikten sonra bu rakamların çıkması normal. Aynı zamanda bu piyasanın içinde olmak da bizim için gayet keyif verici" değerlendirmesinde bulundu.



"TÜRK TARAFTARLARIN ÖNÜNDE OYNAMAK OLDUKÇA KEYİFLİ OLURDU"

Türk takımları ve taraftarlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Charlie Austin, "Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarını biliyorum. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Liginde bu takımları tanıyorum. Türk taraftarlarının dışarıdan atmosferlerine baktığınız zaman oldukça etkileyiciler. Bu taraftarlar önünde futbol oynamak oldukça keyifli olurdu" şeklinde konuştu.