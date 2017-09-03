"400 RT'ye sahaya girerim" diyen taraftarın cezası belli oldu

Arsene Wenger'in takımı saha sonuçlarında olduğu gibi, dışarıda da yara almaya devam ediyor...

Malta-İngiltere maçında sahaya atlayan genç taraftarın çıkarıldığı mahkemede yerel hakim Arsenal taraftarı olduğunu öğrendiği İngiliz'le alay etti.

"400 RT GELİRSE SAHAYA ATLARIM"

İngiltere'nin Dünya Kupası ön eleme oyuncusunda Malta'yı 4-0 yendiği maçtan çok, o maçta tribünde yer alan Jake Peachey adlı taraftarın twitter'dan sahaya atlayacağını ilan etmesi konuşuluyor. Oynanan oyundan sıkılmış olan 16 yaşındaki ergen taraftar, 400 retweet alması durumunda tribünden atlayacağını söyleyen bir tweet yayınladı.





Beklenildiği gibi bu tweet dakikalar içinde yeterince paylaşıldı ve Jake 69. dakikada sahaya daldı.

Tahmin edileceği gibi, Jake görevliler tarafından çabucak götürüldü ve gözaltına alındı.

Malta emniyetinde bir gece tutuklu kaldıktan sonra mahkemeye çıkarılan İngiliz holigan, burada 200 € para cezası ve bir yıl Malta'daki tüm spor müsabakalarından men cezasına çarptırıldı.





FOTOĞRAFLAR: Reuters





Ancak genç taraftarın serbest bırakıldıktan sonra yaptığı paylaşımlara bakılırsa bu cezadan çok da rahatsız olmadığı ortadaydı.

Peachey yaptığı paylaşımda, "1 yıl Malta'da maçlara giremeyeceğim. Oh iyi buna değdi!" ifadelerini kullandı.

YEREL HAKİM TUTTUĞU TAKIMINI SORDU, "ARSENAL" CEVABINI ALINCA...

Peachey'nin çıkarıldığı mahkemede, genç taraftarla yerel hakim arasındaki diyalog ise İngiliz basınına yansıdı.

Sorgulamayı yürüten Joe Mifsud isimli hakim, kendisinin Juventus'u desteklediğini belirterek Jake'e hangi takımını desteklediğini sordu.

Jake, 'Arsenal' yanıtını verdiğinde hakim "Asla bir şey kazanamayacajsınız." diyerek genç İngilizle alay etti.