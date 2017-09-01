Yıldız oyuncu gözaltına alındı
Everton'ın golcüsü Wayne Rooney, evinin yakınlarında alkollü halde araç kullandığı sırada yakalandı ve tutuklandı.
İngiltere'nin yıldız futbolcusu Wayne Rooney, alkollü araç kullandığı şüphesiyle gözaltına alındı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Everton'da forma giyen 31 yaşındaki eski milli futbolcu, dün akşam saatlerinde Cheshire'deki evinin yakınlarında polis tarafından durduruldu. Ünlü futbolcunun, alkol testinin ardından da gözaltına alındığı ifade edildi.
- 01 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:43
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Volkan Demirel ikinci kez baba oldu
Toplam 2
Yorum
Fatih yilmaz Allah analı babalı büyütsün
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Zaten gitmek istemiyordum
Toplam 7
Yorum
KADIKOYLU...... AZIZ BABANIN CIFTLIGINDEN KIM GITMEK ISTER?
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Volkan Demirel ikinci kez baba oldu
Toplam 2
Yorum
kebap ben de diyorum bu adamdaki ciddi form düşüşü niye....
Yıldız oyuncu gözaltına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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