 Yıldız oyuncu gözaltına alındı – Fotomaç – 01 Eylül 2017
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    01 Eylül 2017, Cuma
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    Yıldız oyuncu gözaltına alındı

    Yıldız oyuncu gözaltına alındı

    Everton'ın golcüsü Wayne Rooney, evinin yakınlarında alkollü halde araç kullandığı sırada yakalandı ve tutuklandı.

    İngiltere'nin yıldız futbolcusu Wayne Rooney, alkollü araç kullandığı şüphesiyle gözaltına alındı.

    İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Everton'da forma giyen 31 yaşındaki eski milli futbolcu, dün akşam saatlerinde Cheshire'deki evinin yakınlarında polis tarafından durduruldu. Ünlü futbolcunun, alkol testinin ardından da gözaltına alındığı ifade edildi.

    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 13:43
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