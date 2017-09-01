Yıldız oyuncu gözaltına alındı

İngiltere'nin yıldız futbolcusu Wayne Rooney, alkollü araç kullandığı şüphesiyle gözaltına alındı.



İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Everton'da forma giyen 31 yaşındaki eski milli futbolcu, dün akşam saatlerinde Cheshire'deki evinin yakınlarında polis tarafından durduruldu. Ünlü futbolcunun, alkol testinin ardından da gözaltına alındığı ifade edildi.