 Rooney hakim karşısına çıkacak – Fotomaç – 01 Eylül 2017
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    01 Eylül 2017, Cuma
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    Rooney hakim karşısına çıkacak

    Rooney hakim karşısına çıkacak

    Everton'ın golcüsü Wayne Rooney, evinin yakınlarında alkollü halde araç kullandığı sırada yakalandı ve tutuklandı.

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Wayne Rooney, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle mahkemede hakim karşısına çıkacak.

    Cheshire bölgesinin emniyet biriminden yapılan açıklamada, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan Rooney'nin, kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.

    Açıklamada, 31 yaşındaki İngiliz futbolcunun, 18 Eylül'de Stockport Magistrates Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacağı da ifade edildi.

    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:46
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