Cenk'e Niasse engeli!
Beşiktaş, golcü oyuncu için Crystal Palace ile 10 milyon pound’a anlaştı İngiliz ekibi son dakikada Niasse’ye teklif yaptı, Cenk’in işini askıya aldı
İMZALAR ATILMADAN AYRILDILAR
Crystal Palace, 27 yaşındaki forvet Niasse için Everton'a, Cenk için Beşiktaş'a yaptığı teklifin aynısını, yani 10 milyon pound'luk bir öneri yaptı. İngiliz basını, Everton ile Crystal Palace'ın bu transfer için anlaşma sağladığını iddia ederken, transferinin bugün resmiyet kazanması bekleniyor. Bu arada Cenk Tosun'un transferine onay veren Beşiktaş yönetimi, dün akşam saatlerine kadar İngiliz yetkililerle görüştü ancak imzalar atılamadan masadan kalkıldı.
- 01 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:14
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Yıldız futbolcu ayrıldı
Toplam 18
Yorum
NE YILDIZ BE!! Yildiz Futbolcu alan yok, zorla kiralamak icin takim araniyor, Beceriksiz, kendini gelistiremeden yaslanacak zavalli..
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Transfer için çalışıyoruz
Toplam 5
Yorum
Tuncay61 Transfer istemiyoruz Basta yönetim olarak siz gidin yanınızdada Ersun yanalı getirin ALLLAH askına dusun yakamızdan
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"İyi yolda ilerliyoruz"
Toplam 10
Yorum
Tuncay 61 Baskan ve yönetim şanpiyonluga inanmamıs şanpiyonluga inansa ilk basta Ersun yanalı gönderirdi baskan ve yönetim taraftarı iyi kandırıyor
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