 Crystal Palace'tan forvet transferi – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    Crystal Palace'tan forvet transferi

    Crystal Palace'tan forvet transferi

    'a da teklif yapan Crystal Palace, Everton'ın forveti Oumar Niasse'yi transfer etti.

    BBC Sport'un son dakika haberine göre, 'a da teklif yapan Crystal Palace, Everton'ın forveti Niasse'ı transfer etti.

    Cenk, Beşiktaş'ta kaldı
    Crystal Palace, Cenk Tosun için Beşiktaş'a teklif ettiği 12.5 milyon Pound'u 24 ayda ödemek isteyince görüşmeler tıkandı. Bonservisin 6 ay içinde ödenmesini talep eden Beşiktaş'ın karşı teklifi sonrası alternatif isimlere yönelen İngiliz ekibi, bir dönem Süper Lig'de de forma giyen Oumar Niasse ile yaptığı görüşmeleri neticelendirdi. Böylece Cenk Tosun için İngiltere defteri kapanmış oldu.
    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:18
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