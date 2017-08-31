Crystal Palace'tan forvet transferi
Cenk Tosun'a da teklif yapan Crystal Palace, Everton'ın forveti Oumar Niasse'yi transfer etti.
Cenk, Beşiktaş'ta kaldı
Crystal Palace, Cenk Tosun için Beşiktaş'a teklif ettiği 12.5 milyon Pound'u 24 ayda ödemek isteyince görüşmeler tıkandı. Bonservisin 6 ay içinde ödenmesini talep eden Beşiktaş'ın karşı teklifi sonrası alternatif isimlere yönelen İngiliz ekibi, bir dönem Süper Lig'de de forma giyen Oumar Niasse ile yaptığı görüşmeleri neticelendirdi. Böylece Cenk Tosun için İngiltere defteri kapanmış oldu.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:18
-
Fenerbahçe'den Ben Arfa açıklaması!
Toplam 20
Yorum
DELIMAVI_951@hotmail.com Fenerbahçeli yöneticiler transferler yapacaz diye taraftarlarla dalga geçiyor eğleniyor.
-
Gelecek sezonun ilk transferi
Toplam 1
Yorum
znf Artık çok ağır.............
-
Fenerbahçe'den Ben Arfa açıklaması!
Toplam 20
Yorum
mossoro bi gs haberlerine bakıyorum birde fb bir cacık olmaz bu sene de fener den.1 günde 2 transfer bitirirmiş gs. Gelecek 2 sene de gs şampiyon:(
Crystal Palace'tan forvet transferi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.