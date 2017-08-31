Crystal Palace'tan Beşiktaş'a kötü haber
Cenk Tosun'a da teklif yapan Crystal Palace, Everton'ın forveti Oumar Niasse'yi transfer etti.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:55
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Fenerbahçe'den Ben Arfa açıklaması!
Toplam 20
Yorum
DELIMAVI_951@hotmail.com Fenerbahçeli yöneticiler transferler yapacaz diye taraftarlarla dalga geçiyor eğleniyor.
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Gelecek sezonun ilk transferi
Toplam 1
Yorum
znf Artık çok ağır.............
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Fenerbahçe'den Ben Arfa açıklaması!
Toplam 20
Yorum
mossoro bi gs haberlerine bakıyorum birde fb bir cacık olmaz bu sene de fener den.1 günde 2 transfer bitirirmiş gs. Gelecek 2 sene de gs şampiyon:(
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