 Crystal Palace'tan Beşiktaş'a kötü haber – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    Crystal Palace'tan Beşiktaş'a kötü haber

    Crystal Palace'tan Beşiktaş'a kötü haber

    'a da teklif yapan Crystal Palace, Everton'ın forveti Oumar Niasse'yi transfer etti.

    BBC Sport'un son dakika haberine göre, 'a da teklif yapan Crystal Palace, Everton'ın forveti Niasse'ı transfer etti.
    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:55
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