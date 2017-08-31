Cenk'e Niasse engeli!
Beşiktaş, golcü oyuncu için Crystal Palace ile 10 milyon pound’a anlaştı İngiliz ekibi son dakikada Niasse’ye teklif yaptı, Cenk’in işini askıya aldı
İMZALAR ATILMADAN AYRILDILAR
Crystal Palace, 27 yaşındaki forvet Niasse için Everton'a, Cenk için Beşiktaş'a yaptığı teklifin aynısını, yani 10 milyon pound'luk bir öneri yaptı. İngiliz basını, Everton ile Crystal Palace'ın bu transfer için anlaşma sağladığını iddia ederken, transferinin bugün resmiyet kazanması bekleniyor. Bu arada Cenk Tosun'un transferine onay veren Beşiktaş yönetimi, dün akşam saatlerine kadar İngiliz yetkililerle görüştü ancak imzalar atılamadan masadan kalkıldı.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:59
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Fenerbahçe'den Ben Arfa açıklaması!
Toplam 20
Yorum
DELIMAVI_951@hotmail.com Fenerbahçeli yöneticiler transferler yapacaz diye taraftarlarla dalga geçiyor eğleniyor.
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Gelecek sezonun ilk transferi
Toplam 1
Yorum
znf Artık çok ağır.............
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Fenerbahçe'den Ben Arfa açıklaması!
Toplam 20
Yorum
mossoro bi gs haberlerine bakıyorum birde fb bir cacık olmaz bu sene de fener den.1 günde 2 transfer bitirirmiş gs. Gelecek 2 sene de gs şampiyon:(
Cenk'e Niasse engeli! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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