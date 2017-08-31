 Cenk'e Niasse engeli! – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    Cenk'e Niasse engeli!

    Cenk'e Niasse engeli!

    Beşiktaş, golcü oyuncu için Crystal Palace ile 10 milyon pound’a anlaştı İngiliz ekibi son dakikada Niasse’ye teklif yaptı, Cenk’in işini askıya aldı

    Beşiktaş'ta Cenk Tosun şoku yaşanıyor.. Crystal Palace, önceki akşam 'un transferi için siyah-beyazlılar ile 10 milyon pound karşılığında el sıkıştı.. Hatta Beşiktaş yönetimi bu paranın tamamını peşin olarak istedi, İngiliz ekibi de bunu kabul etti. Cenk ile görüşen ve milli forveti de ikna eden İngiliz yetkililer, son dakikada bu kararından vazgeçti ve rotasını bonservisi Everton'a olan Akhisar'ın eski golcüsü Oumar Niasse'ye çevirdi.

    İMZALAR ATILMADAN AYRILDILAR
    Crystal Palace, 27 yaşındaki forvet Niasse için Everton'a, Cenk için Beşiktaş'a yaptığı teklifin aynısını, yani 10 milyon pound'luk bir öneri yaptı. İngiliz basını, Everton ile Crystal Palace'ın bu transfer için anlaşma sağladığını iddia ederken, transferinin bugün resmiyet kazanması bekleniyor. Bu arada Cenk Tosun'un transferine onay veren Beşiktaş yönetimi, dün akşam saatlerine kadar İngiliz yetkililerle görüştü ancak imzalar atılamadan masadan kalkıldı.
    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:59
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