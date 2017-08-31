 Aurier, Tottenham Hotspur'da – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ağustos 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    , Tottenham Hotspur'da

    <a href="/index/aurier?id=ef8b29b6-da5d-4469-b4df-01eb2fb0674f" class="" rel="tag">Aurier</a>, Tottenham Hotspur'da

    İngiltere temsilcisi Tottenham Hotspur, PSG'den Serge ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı

    İngiltere Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Serge 'i transfer etti.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Fildişi Sahilli futbolcu Serge ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı ve oyuncunun 24 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

    İngiliz basınına göre, 24 yaşındaki sağ bek için Tottenham Hotspur, PSG'ye 23 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

    Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da görev alan Serge Aurier, PSG formasıyla çıktığı 81 karşılaşmada 5 gol attı.

    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , Tottenham Hotspur'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.