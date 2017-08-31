Aurier, Tottenham Hotspur'da
İngiltere temsilcisi Tottenham Hotspur, PSG'den Serge Aurier ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Serge Aurier'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Fildişi Sahilli futbolcu Serge Aurier ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı ve oyuncunun 24 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
İngiliz basınına göre, 24 yaşındaki sağ bek için Tottenham Hotspur, PSG'ye 23 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.
Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da görev alan Serge Aurier, PSG formasıyla çıktığı 81 karşılaşmada 5 gol attı.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:30
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"Bundan sonrası önemli"
Toplam 1
Yorum
Sezer Federasyon hemen yeni kural getirmeli bir teknik drektor bir sezonda bir takim calistirmali yoksa gidenler belli degil ama gelenler bellii
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Asamoah isyanda
Toplam 4
Yorum
buğra atasoy adamı bekletmelerinin manası yok bu adam istemediği takımda kalsa asla başarılı olamaz boşuna tutmayın hadi yollayın bize iş uzamasın
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Galatasaray, Asamoah'ı bitirdi!
Toplam 24
Yorum
buğra atasoy bu kadroyu ağzım açık izliyorum
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