 Emre Can Juve’ye – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Juve’ye

    Emre Can Juve’ye
    İtalyan basınında dün çarpıcı bir iddia vardı. Liverpool formasıyla adından söz ettiren 'ın, Juventus ile anlaştığı yazıldı. Ada ekibinin sezon sonu sözleşmesi bitecek 23 yaşındaki futbolcu için iki ay önce yapılan teklifi kabul etmediği belirtilen haberde, Türk asıllı Alman yıldızın İtalyanlar ile anlaştığı ileri sürüldü.
    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:09
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