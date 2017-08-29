Naby Keita, gelecek sezon Liverpool'da
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, Leipzig'in Gineli orta saha oyuncusu Naby Keita'yı, 2017-2018 sezonu bitiminde kadrosuna katacağını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Liverpool ile Leipzig, Keita'nın transferi konusunda anlaştı. 22 yaşındaki Gineli milli futbolcu, anlaşma doğrultusunda, 1 Temmuz 2018'den itibaren Liverpool formasını giyecek.
Liverpool, Keita'nın bonservisine ilişkin bilgi paylaşmadı ancak İngiliz basını, transfer maliyetinin, 2015 yazında Christian Benteke için ödenen 46,5 milyon avroluk kulüp rekorunu kıracağını öne sürdü.
Gine Milli Takımı formasını 24 kez giyen Keita, 2016 yazında transfer olduğu Leipzig'de çıktığı 35 maçta 9 gol attı.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 11:05
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G.Saray’ı seçti!
Toplam 32
Yorum
espanyol feguli iyileşip arda gelirse belhanda ve gomisin etkinliğinin artacağını takımın daha olgun oynayacağını duşunuyorum
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Vincent Aboubakar operasyonu
Toplam 8
Yorum
ferhat ya bu iş bu kadar zormu.bız taraftar olarak görüyoruz stoper sol bek iki yönlü orta saha forvet sag acık lazım aykutla baskan göremıyomu
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Neto Fener'de!
Toplam 37
Yorum
FİZİKÇİ08 ya arkadaşlar bjk aldığı marceloyu kim tanıyordu ya da sosayı nerden aldı karkivden yada bizim kjer çokmu tanınmıştı keza ,edu,luciano sabır
Naby Keita, gelecek sezon Liverpool'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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