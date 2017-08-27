Manchester United seriyi bozmadı
İngiltere Premier Lig lideri Manchester United, sahasında Leicester City'i 2-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.
Üçüncü hafta maçında Old Trafford Stadı'nda Leicester City ile karşılaşan Manchester United, 53. dakikada Belçikalı yıldızı Lukaku ile penaltı atışından yararlanamadı. 70. dakikada Rashford ile üstünlüğü yakalayan ev sahibi ekip, 82. dakikada Fellaini ile durumu 2-0'a getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.
İlk iki haftada West Ham United ve Swansea City'yi 4-0'lık skorlarla mağlup eden Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun öğrencileri, 9 puanla liderliğini sürdürdü.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ardından kariyerine son veren Jamaikalı rekortmen sprinter Usain Bolt da karşılaşmayı tribünden izledi. Bolt, Manchester ekibinin efsane isimlerinden Sir Alex Ferguson ve Bobby Charlton ile çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Watford - Brighton Hove Albion: 0-0
Newcastle United - West Ham United: 3-0
Huddersfield Town - Southampton: 0-0
Crystal Palace - Swansea City: 0-2
Bournemouth - Manchester City: 1-2
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:10
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun 9 eylülde muharrem traaansfer show yapacak.puhaaahhhhhhhaa
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun dedimki;7. haftadan sonra 50 yıl şampiyon olacağız demeyi keser muharrem.son 7 haftaya doğru avrupa kupaları hayali biter.
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Göztepe - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Toplam 8
Yorum
Turgut ada Bizim bu trabzonspor dan hiçbirşey olmaz...Cimboma bakin sanki bizim de il onların 50. Yılı ayip yaa
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