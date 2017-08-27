Liverpool gol oldu yağdı
İngiltere Premier Lig üçüncü hafta mücadelesinde Liverpool, Arsenal'i 4-0 mağlup ederek puanını 7'ye yükseltti. Arsenal ise 3 puanda kaldı.
Anfield Road'ta oynanan mücadeleye Liverpool etkili başladı. 17. dakikada Joe Gomez'in ortasında düzgün bir kafa vuruşu yapan Roberto Firmino, takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarının tamamında üstün olan Liverpool, 40'ta Mane ile farkı ikiye çıkarttı. Sol kanattan ceza sahasına giren Sadio Mane, sert bir vuruşla topu filelere gönderdi. İlk yarı 2-0'lık Liverpool üstünlüğüyle tamamlandı.
Mücadelenin ikinci yarısında da Liverpool fırtınası esti. 57'de Mohamed Salah ile farkı 3'e çıkaran Liverpool, 77. dakikada oyuna sonradan giren Daniel Sturridge'in attığı golle skoru 4-0'a getirdi. Maçta başka gol olmayınca, karşılaşma 4-0'lık Liverpool galibiyetiyle sonuçlandı.
Öte yandan 18.00 seansının bir diğer maçında Tottenham, Burnley ile 1-1 berabere kaldı. Dele Alli ve Chris Wood'un karşılıklı golleriyle tamamlanan maçın ardından iki ekip de puanını 4'e yükseltti.
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:15
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Kaleye 17’lik Berke Özer
Toplam 17
Yorum
Recep Duymaç Genç kaleciyi alalım alalımda onu gerçek milli kaleci yapabilelim mutlaka şans verelim güvenelim oynatalım ama mutlaka oynatalım.
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Sneijder'e Fransa'da şok!
Toplam 8
Yorum
karadeniz81 daha selçukta gitmeli yasınde böyle gol atacam diye pas vermess yurusun gitsin
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Fred bombası!
Toplam 25
Yorum
egge bekle bekle gerçek olur ::::))))))))
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