Liverpool gol oldu yağdı

Anfield Road'ta oynanan mücadeleye Liverpool etkili başladı. 17. dakikada Joe Gomez'in ortasında düzgün bir kafa vuruşu yapan Roberto Firmino, takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarının tamamında üstün olan Liverpool, 40'ta Mane ile farkı ikiye çıkarttı. Sol kanattan ceza sahasına giren Sadio Mane, sert bir vuruşla topu filelere gönderdi. İlk yarı 2-0'lık Liverpool üstünlüğüyle tamamlandı.



Mücadelenin ikinci yarısında da Liverpool fırtınası esti. 57'de Mohamed Salah ile farkı 3'e çıkaran Liverpool, 77. dakikada oyuna sonradan giren Daniel Sturridge'in attığı golle skoru 4-0'a getirdi. Maçta başka gol olmayınca, karşılaşma 4-0'lık Liverpool galibiyetiyle sonuçlandı.



Öte yandan 18.00 seansının bir diğer maçında Tottenham, Burnley ile 1-1 berabere kaldı. Dele Alli ve Chris Wood'un karşılıklı golleriyle tamamlanan maçın ardından iki ekip de puanını 4'e yükseltti.