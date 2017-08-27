Chelsea ilk yarıdan fişi çekti
İngiltere Premier Lig 3. hafta mücadelesinde Chelsea, Everton'ı 2-0 mağlup etti.
Geçtiğimiz hafta Tottennam'ı deplasmanda devirerek bu sezonki ilk galibiyetine ulaşan son şampiyon, bu maçla birlikte puanını 6'ya çıkarttı. Everton ise 4 puanda kaldı.
Stamford Bridge'de oynanan mücadeleye etkili başlayan takım Chelsea oldu. İspanyolların sahne aldığı gecede ilk sözü 27. dakikada Cesc Fabregas söyledi. Alvaro Morata'nın asistinde golü bulan yıldız oyuncu, takımını 1-0 öne geçirdi.
Ev sahibi ekibin ikinci golü de gecikmedi. 40. dakikada bu kez sahneye Londra ekibinin bir başka İspanyol yıldızı Alvaro Morata çıktı. İlk golün asistini yapan yıldız oyuncu, Chelsea'nin bir diger İspanyol oyuncusu
Cesar Azpilicueta'nın enfes ortasında düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere göndererek ilk yarının da skorunu belirlemiş oldu: 2-0.
Mücadelenin ikinci yarısında iki ekip de yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince, maç 2-0'lık Chelsea üstünlüğüyle sonuçlandı.
Öte yandan, 15.30 seansının bir diğer maçında West Bromwich Albion ile Stoke City, Jay Rodriguez ve Peter Crouch'ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte West Bromwich puanını 7'ye, Stoke City ise 4'e yükseltti.
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:38
-
''Üretken olamadık''
Toplam 16
Yorum
hadi ya önce adam gibi takım kurun kanat oyuncusu yok. Yusuf un dışında orta sahada ofansif oyuncu yok. Kucka ile okay aynı anda oynarsa olmaz
-
Konuşan yanıyor
Toplam 6
Yorum
BJKing Rıza hoca lafını sahada söylüyecek, Boffin vakası yaşanmazsa cin çarpmışa dönerler!?
-
Fener'den Emre atağı
Toplam 18
Yorum
hakan al emreyi ala al kaçırma gelen yabancılarda van persie den öğrenmiştir yatarak para kazanmayı senede yatarak 5 milyon kazanıyor
Chelsea ilk yarıdan fişi çekti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.