M.City zirveye yerleşti
İngiltere Premier Lig'de üçüncü haftanın açılış maçında Manchester City, konuk olduğu Bournemouth'u 2-1 mağlup etti.
Vitality Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Bournemouth, 13. dakikada Charlie Daniels'ın golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Manchester City, 21. dakikada Gabriel Jesus ile fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Manchester City, 90+7'nci dakikada Raheem Sterling ile ağları sarsarak, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Sterling, gol sonrası aşırı sevinci nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı.
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:13
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Salih Uçan İsviçre yolcusu
Toplam 12
Yorum
ugurgunyuz Türkiye de herkes futbol profesörü olmuş, o gitsin bu gitsin şu gelsin..
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Beşiktaş'ta borç açıklandı
Toplam 50
Yorum
BJK 1903 VoLKii1907: ARKADAS EN AZINDAN BIZIM BORCU BASKANIMIZ DELIKANLICA ACIKLANMASINA IZIN VERIYOR AZIZ AGA GIBI YALAN BORC TABLOSU VERMIYORUZ :))
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6 transfer birden!
Toplam 158
Yorum
trftr. yoruldu. messiyle ronaldo gelse birini yedek oturtacak hoca var fener de..
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