 M.City zirveye yerleşti – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    M.City zirveye yerleşti

    M.City zirveye yerleşti

    İngiltere Premier Lig'de üçüncü haftanın açılış maçında Manchester City, konuk olduğu Bournemouth'u 2-1 mağlup etti.

    Vitality Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Bournemouth, 13. dakikada Charlie Daniels'ın golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Manchester City, 21. dakikada Gabriel Jesus ile fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

    Manchester City, 90+7'nci dakikada Raheem Sterling ile ağları sarsarak, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Sterling, gol sonrası aşırı sevinci nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı.

    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:13
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