Yıldız golcünün adresi belli oldu
Zlatan Ibrahimovic, Manchester United ile anlaştığını duyurdu.
İngiliz devi Manchester United, geçtiğimiz sezonda da takımda forma giyen İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic'in sezon sonu sözleşmesi sona ermişti. Daha sonra hangi takımla anlaşacağı merakla beklenirken, Ibrahimovic, tercihini yine Manchester'dan yana kullandı. Yıldız futbolcu, İngiliz ekibi ile anlaştığını kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Manchester'da İsveçli yıldız ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı resmi internet sitesinden duyurdu. Ibrahimovic, Wayne Rooney'in takımdan ayrılmasından sonra boşalan 10 numaralı formayı giyecek.
Ibrahimovic, Manchester United'ın Nisan ayında Anderlecht ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında sakatlanmıştı.
Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic'in sezon sonu sözleşmesi sona ermişti. Daha sonra hangi takımla anlaşacağı merakla beklenirken, Ibrahimovic, tercihini yine Manchester'dan yana kullandı. Yıldız futbolcu, İngiliz ekibi ile anlaştığını kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Manchester'da İsveçli yıldız ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı resmi internet sitesinden duyurdu. Ibrahimovic, Wayne Rooney'in takımdan ayrılmasından sonra boşalan 10 numaralı formayı giyecek.
Ibrahimovic, Manchester United'ın Nisan ayında Anderlecht ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında sakatlanmıştı.
- 24 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:38
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Volkan için flaş iddia
Toplam 9
Yorum
dursun özbeğ fenerin enkaz halinden kurtulması için 4-5 topçuyu hemen kızağa çekmeli.
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Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor
Toplam 9
Yorum
kuralar 1 Benfica yada Monaco gelecek 2 City/Porto/PSG 4 RB Leipzig
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Fenerbahçe'de Soldado şoku
Toplam 18
Yorum
faruk vardar fenerbahçe yi elerse kimse şaşırmasın durum onu gösteriyor.
Yıldız golcünün adresi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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