 Premier Lig'den Kerimoğlu'na kutlama – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    'den Kerimoğlu'na kutlama

    Premier Lig'den Kerimoğlu'na kutlama

    İngiltere 'in sosyal medya hesabı, eski milli futbolcu 'nun doğum gününü kutladı.

    'Premier League' Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Doğum günün kutlu olsun " yazısı ile eski futbolcunun İngiltere'de oynadığı dönemde attığı birkaç golün videosu paylaşıldı.

    47. yaş gününü kutlayan Tugay Kerimoğlu, futbolculuk kariyerinde Galatasaray'ın ardından önce İskoç ekibi Glasgow Rangers'a, daha sonra da o dönem 'de yer alan Blackburn Rovers'a transfer olmuştu.

    Eski milli futbolcu, 2001'de Blackburn Rovers ile başladığı Premier Lig macerasına yine aynı takımda 2009 yılında nokta koymuştu.

    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:08
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