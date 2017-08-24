Premier Lig kendi rekorunu kırdı
İngiltere Premier Lig kulüpleri, 2017-18 yaz transfer sezonunda toplam 1,17 milyar sterlin (5,2 milyar lira) harcayarak kendine ait geçen yılki rekoru kırdı.
Ekonomi danışmanlık şirketi Deloitte tarafından yapılan araştırmaya göre, İngiltere Premier Lig takımları bu sezon transfere toplam 1,17 milyar sterlin (5,2 milyar lira) harcadı.
Geçen yılın yaz transfer sezonunda transfere toplam 1,16 milyar sterlin harcayan Premier Lig takımları, bu sezon ödediği miktar ile şimdiden kendi rekorunu geride bıraktı.
Premier Lig'in bu sezonki en pahalı transferleri arasında, Manchester United'ın 75 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında Everton'dan kadrosuna kattığı Romelu Lukaku ile Chelsea'nin 70 milyon sterline Real Madrid'den renklerine bağladığı Alvaro Morata yer alıyor.
- 24 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:23
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"Gomez'de Türk derbisi"
Toplam 1
Yorum
calbekemanci bu yarış kimseye yaramaz anca yabancı kluplere yarar
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Agresif Fırtına
Toplam 2
Yorum
ERAY TS Yusuf Yazıcı neden kart gördü bir anlayan Allah'ın kulu varsa bize de anlatsın.
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Vardar geldi, futbolcular iddialı
Toplam 4
Yorum
fb li yaw arkadas su dustugumuz hallere bak yeminle futboldan sogudum. miilet trasferi bitirdi meyvalarını bile topladı bunlar hale oyuncu arıyoal
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