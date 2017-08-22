 City ile Everton yenişemedi – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
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    22 Ağustos 2017, Salı
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    City ile yenişemedi

    City ile Everton yenişemedi

    İngiltere Premier Lig'de ikinci haftanın kapanış maçında , ağırladığı ile 1-1 berabere kaldı.

    Ligin ikinci hafta maçında , 'ı konuk etti.

    Manchester şehrindeki Etihad Stadı'nda oynanan karşılaşmada Everton, 35. dakikada yıldız futbolcusu Wayne Rooney'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibinde Kyle Walker, 44. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarı, Everton'ın 1-0 üstünlüğüyle geçildi.

    İkinci yarıda risk alan Manchester City, 82. dakikada Raheem Sterling'in fileleri havalandırmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Everton'da Morgan Schneiderlin 88. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmada başka gol olmayınca, müsabaka 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

    Bu sonuçla, Manchester City ligde 4 puanla beşinci, Everton aynı puanla sekizinci sırada yer aldı.

    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:59
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