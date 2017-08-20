Stoke polisinden Mesut paylaşımı
Arsenal'in Stoke City'ye 1-0 yenildiği maçın ardından Stoke polisinin Twitter'daki resmi hesabından, Alman futbolcu Mesut Özil'le dalga geçilen bir paylaşım yapıldı.
Twitter'da bir kullanıcının "Bir soygun bildirmek istiyorum" mesajına cevap veren Stoke polisinin resmi Twitter hesabı, "Geç yanıt için özür dileriz. Kayıp bir kişiyi aramakla meşgulüz, soyadı Ozil. Onu gördünüz mü?" yazdı.
Bir başka kullanıcı ise polis hesabına "Onu soyadı Ozil değil aslında Özil." yazınca Stoke polisinden "Özür dileriz. Bu onu neden bulamadığımızı açıklıyor" tweet'i attı.
Stoke City'nin evinde Arsenal'i 1-0 yendiği maça ilk 11'de başlayan Mesut Özil, 90 dakika sahada kaldı. Stoke City'e galibiyeti getiren golü 47. dakikada Jese kaydetti.
İşte o paylaşım;
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:47
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Yorum
Abdullah Trabzon tarihi bir maç çıkarıcak... Fenerin dağıldığı gün bu gün...
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Yorum
sedat bu aykut bızı çok aglatıcak ondan çok çekıcez....eskı aynı fılmı baştan seyredıcezzzzz.orta takım hocası
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FB Aykut berabere kalalım yeter kadrosu kurmuş 1 kaleci 7 defans 3 forvet maç istanbul da ve karşında manu,real,barca yok yine hüsran.
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