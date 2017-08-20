 Stoke polisinden Mesut paylaşımı – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    Stoke polisinden Mesut paylaşımı

    Stoke polisinden Mesut paylaşımı

    'in 'ye 1-0 yenildiği maçın ardından Stoke polisinin Twitter'daki resmi hesabından, Alman futbolcu 'le dalga geçilen bir paylaşım yapıldı.

    İngiltere Premier Lig 2. haftasında 'nin 'i 1-0 yenmesinin ardından Stoke polisi Twitter hesabından imalı bir mesaj paylaştı.

    Twitter'da bir kullanıcının "Bir soygun bildirmek istiyorum" mesajına cevap veren Stoke polisinin resmi Twitter hesabı, "Geç yanıt için özür dileriz. Kayıp bir kişiyi aramakla meşgulüz, soyadı Ozil. Onu gördünüz mü?" yazdı.

    Bir başka kullanıcı ise polis hesabına "Onu soyadı Ozil değil aslında Özil." yazınca Stoke polisinden "Özür dileriz. Bu onu neden bulamadığımızı açıklıyor" tweet'i attı.

    Stoke City'nin evinde Arsenal'i 1-0 yendiği maça ilk 11'de başlayan , 90 dakika sahada kaldı. Stoke City'e galibiyeti getiren golü 47. dakikada Jese kaydetti.

    İşte o paylaşım;

    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:47
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