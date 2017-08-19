 Stoke City, Arsenal'i devirdi – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
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    19 Ağustos 2017, Cumartesi
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    , 'i devirdi

    Stoke City, Arsenal'i devirdi

    İngiltere Premier Lig ikinci hafta mücadelesinde , 'i 1-0 mağlup etti.

    Britannia Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.

    Maçın ikinci yarısına etkili başlayan ev sahibi ekip, 47. dakikada Berahino'nun asistinde Jese ile golü buldu ve 1-0 öne geçti. Maçın kalan bölümünde gol olmayınca, mücadele 'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

    Bu sonuçla birlikte, ikinci maçında ilk galibiyetine ulaşan Stoke City, puanını 3'e yükseltirken, 3 puanda kaldı.

    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:45
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