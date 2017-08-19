Stoke City, Arsenal'i devirdi
İngiltere Premier Lig ikinci hafta mücadelesinde Stoke City, Arsenal'i 1-0 mağlup etti.
Britannia Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.
Maçın ikinci yarısına etkili başlayan ev sahibi ekip, 47. dakikada Berahino'nun asistinde Jese ile golü buldu ve 1-0 öne geçti. Maçın kalan bölümünde gol olmayınca, mücadele Stoke City'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla birlikte, ikinci maçında ilk galibiyetine ulaşan Stoke City, puanını 3'e yükseltirken, Arsenal 3 puanda kaldı.
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:45
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İşte Kocaman'ın 'Fırtına' planı
Toplam 30
Yorum
Mehmet063 Hücum futbolunu özledik Aykut hoca sende iyi karakterli birisin ama futbolda heyecan aşılamalı t.direktör gol olunca sevinmeli zico ucuyordu
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
öğretici bence cristiano ronaldo kadar etkili bir futbolcu olur ! o da atletik yetenekleri sayesinde oynuyor zaten futbolu ! bolt ondan daha da üstün
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
MERT Gerçeklikten çok çok uzak, birinin beyin fırtınası yapmak maksatlı bir lafını bu kadar günlerce haber yapmaya gerek varmı?
Stoke City, Arsenal'i devirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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