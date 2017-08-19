Manchester United yine farklı kazandı
İngiltere Premier Lig'de oynanan ikinci hafta maçında Manchester United, deplasmanda Swansea City'yi 4-0 yendi.
Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United, Liberty Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını 45. dakikada Eric Bailly'nin attığı golle 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda baskısını sürdüren konuk ekip, 80. dakikada yeni transferi Romelu Lukaku, 82. dakikada Paul Pogba ve 84. dakikada Anthony Martial'in golleriyle rakibini 4-0 mağlup etti.
Everton'dan 75 milyon sterline transfer edilen Belçikalı yıldız Lukaku, Martial, Zlatan Ibrahimovic, Federico Macheda ve Louis Saha'nın ardından Premier Lig'deki ilk iki maçında Manchester United adına skor üreten beşinci futbolcu oldu.
İlk hafta maçında West Ham United'ı da 4-0 yenen Manchester United, bir hafta içinde çıktığı iki lig maçında kalesinde gol görmeden sekiz gol atarak galibiyete uzandı.
Manchester temsilcisi, 1907-1908 sezonundan bu yana ilk kez ligin ilk iki hafta maçlarını dört ve daha fazla gol atarak kazandı.
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:42
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Tudor: Aynı hırsı istiyorum
Toplam 2
Yorum
buğra atasoy galatasaray mentel yönden çok daha iyi bir takım galatsarayın rahatça alabileceği bir maç ama bu futbol belli olmaz
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Denayer transferi hakkında konuştu
Toplam 5
Yorum
buğra atasoy denayer gelse çok faydalı olur defansımızın daha iyi olması lazım bu takımın kalitesi için
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Van der Wiel, Cagliari'ye kiralandı
Toplam 1
Yorum
SÜPER_FENER İYİ VE KALİTELİ FUTBOLCUYDU AMA PROBLEMLER ÇÖZÜLMEDİ GİTTİ
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