Liverpool siftah yaptı
İngiltere Premier Lig ikinci hafta mücadelesinde Liverpool, Crystal Palace'ı 1-0 mağlup ederek ikinci maçında ilk galibiyetine ulaştı.
Anfield Road'ta oynanan mücadelenin ilk yarısı, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Maçın son yarım saatinde rakibinin yarı sahasında topla oynamaya başlayan Liverpool, birçok fırsattan yararlanamadı.
73. dakikada Palace savunmasının hatası sonucunda topu önünde bulan Sadio Mane, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
Maçın kalan bölümünde kontrolü rakibine bırakmayan ev sahibi ekip, 1-0'lık sonuçla bu sezon ligdeki ilk galibiyetine ulaştı ve puanını 4'e yükseltti.
Öte yandan ilk maçında ligin yeni ekiplerinden Huddersfield'a evinde 3-0 mağlup olan Crystal Palace, ikinci maçında da gol atamadan mağlup oldu ve henüz puanla tanışamadı.
Premier Lig'de 17.00 seansında oynanan diğer maçların sonuçları ise şu şekilde:
Bournemouth - Watford: 0-2
Burnley - West Bromwich: 0-1
Leicester City - Brighton Hove Albion: 2-0
Southampton - West Ham United: 3-2
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:26
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Tudor: Aynı hırsı istiyorum
Toplam 2
Yorum
buğra atasoy galatasaray mentel yönden çok daha iyi bir takım galatsarayın rahatça alabileceği bir maç ama bu futbol belli olmaz
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Denayer transferi hakkında konuştu
Toplam 5
Yorum
buğra atasoy denayer gelse çok faydalı olur defansımızın daha iyi olması lazım bu takımın kalitesi için
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Van der Wiel, Cagliari'ye kiralandı
Toplam 1
Yorum
SÜPER_FENER İYİ VE KALİTELİ FUTBOLCUYDU AMA PROBLEMLER ÇÖZÜLMEDİ GİTTİ
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