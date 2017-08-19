 Liverpool siftah yaptı – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
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    19 Ağustos 2017, Cumartesi
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    siftah yaptı

    Liverpool siftah yaptı

    İngiltere Premier Lig ikinci hafta mücadelesinde , 'ı 1-0 mağlup ederek ikinci maçında ilk galibiyetine ulaştı.

    Anfield Road'ta oynanan mücadelenin ilk yarısı, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

    Maçın son yarım saatinde rakibinin yarı sahasında topla oynamaya başlayan , birçok fırsattan yararlanamadı.

    73. dakikada Palace savunmasının hatası sonucunda topu önünde bulan Sadio Mane, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

    Maçın kalan bölümünde kontrolü rakibine bırakmayan ev sahibi ekip, 1-0'lık sonuçla bu sezon ligdeki ilk galibiyetine ulaştı ve puanını 4'e yükseltti.

    Öte yandan ilk maçında ligin yeni ekiplerinden Huddersfield'a evinde 3-0 mağlup olan , ikinci maçında da gol atamadan mağlup oldu ve henüz puanla tanışamadı.

    Premier Lig'de 17.00 seansında oynanan diğer maçların sonuçları ise şu şekilde:

    Bournemouth - Watford: 0-2
    Burnley - West Bromwich: 0-1
    Leicester City - Brighton Hove Albion: 2-0
    Southampton - West Ham United: 3-2

    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:26
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