 Tottenham'a Kolombiyalı savunmacı – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    Tottenham'a Kolombiyalı savunmacı

    Tottenham'a Kolombiyalı savunmacı

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Kolombiyalı savunma oyuncusu 'i kadrosuna kattı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Hollanda ekibi Ajax'tan transfer edilen 21 yaşındaki Sanchez ile 6 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Bonservis bedeli hakkında bilgi verilmezken, İngiliz basını, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Tottenham'ın kasasında bu transfer için 42 milyon sterlin çıkacağını öne sürdü.

    Geçen sezon başında ülkesinin Atletico Nacional takımından Ajax'a transfer olan Sanchez, Hollanda ekibinde 47 maçta 7 gol attı.

    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:56
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