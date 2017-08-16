 Stoke City, Jese Rodriguez'i kadrosuna kattı – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Stoke City, 'i kadrosuna kattı

    Stoke City, Jese Rodriguez'i kadrosuna kattı

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Stoke City, İspanyol oyuncu 'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Rodriguez'in bir sezonluğuna kiralandığı belirtildi.

    Real Madrid'in altyapısında yetişmesinin ardından 2016'da PSG'ye 25 milyon avro bonservis bedeli karşılığında geçen 24 yaşındaki oyuncu, Fransa temsilcisinde beklenen patlamayı gösterememiş ve sezonun ikinci yarısını Las Palmas'ta kiralık olarak geçirmişti.

    İspanyol kanat oyuncu, PSG'nin Neymar transferinin ardından kadroda düşünülmeyen oyuncular arasına girmişti.

    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:16
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