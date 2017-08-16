Stoke City, Jese Rodriguez'i kadrosuna kattı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Stoke City, İspanyol oyuncu Jese Rodriguez'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Rodriguez'in bir sezonluğuna kiralandığı belirtildi.
Real Madrid'in altyapısında yetişmesinin ardından 2016'da PSG'ye 25 milyon avro bonservis bedeli karşılığında geçen 24 yaşındaki oyuncu, Fransa temsilcisinde beklenen patlamayı gösterememiş ve sezonun ikinci yarısını Las Palmas'ta kiralık olarak geçirmişti.
İspanyol kanat oyuncu, PSG'nin Neymar transferinin ardından kadroda düşünülmeyen oyuncular arasına girmişti.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:16
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İlk kapışma sosyal medyada!
Toplam 14
Yorum
TCelcius Gayet kalite paylaşımlar futbol bu işte.Sevillaya helal olsun bu arada adamların 5 tane uefa avrupa kupası var ama rakibinden saygıyla söz e
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Beşiktaş'a iki sürpriz transfer önerisi
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Besiktas, Gs'nin 2 KULVARDA kosma avantajına göre transfer politikasını tekrardan gözden geçirmek zorundadır ! Yeni sürprizlere açık olalim.
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Guilherme: Evet teklif aldım
Toplam 2
Yorum
FB para yok anca böle adam alırlar.sıkıldım artık 31 yaş 31 yaş la gidin futbola aç genç yırtıcı canvar yetenek bulun nerde döküntü bizde
Stoke City, Jese Rodriguez'i kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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