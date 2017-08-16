Sigurdsson Everton'da

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Swansea City'den transfer edilen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Oyuncunun bonservis bedeli hakkında bilgi verilmezken, İngiliz basını, Everton'ın Sigurdsson için Swansea City'ye yaklaşık 45 milyon sterlin ödeyeceğini ileri sürdü.

Everton'un, Sigurdsson'u renklerine bağlamak için ödeyeceği bonservis bedeli ile kulüp rekoru kırdığı ifade edildi.

Sigurdsson, kariyerinde İngiltere'nin Reading ve Tottenham ile Almanya'nın Hoffenheim takımlarında da forma giydi.