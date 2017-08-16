İlkay Gündoğan formasına kavuştu
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan, uzun sakatlık sürecinin ardından sahalara döndü.
Türk asıllı Alman futbolcu, Manchester City'nin deplasmanda İspanyol ekibi Girona'ya 1-0 mağlup olduğu hazırlık karşılaşmasında sahaya çıkarak, 8 ay sonra formasına kavuştu.
İlkay Gündoğan, teknik direktör Pep Guardiola tarafından müsabakanın 71. dakikasında oyuna dahil edildi.
26 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen yıl aralık ayında Watford ile oynanan lig maçında sağ diz çapraz bağlarından sakatlanmasının ardından ameliyat edilmişti.
Geçen sezon başında Manchester ekibi ile 4 yıllık sözleşme imzalayan İlkay Gündoğan, mavi-beyazlı forma ile Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 16 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:08
-
''Onun gibi bir futbolcuyu kim istemez''
Toplam 5
Yorum
gs ardakatkı sağlar ama maliyetli olur, stopere vida ve sol beke asamoha transferleri daha yerinde olur.
-
Vida yerini buluyor
Toplam 17
Yorum
lakerda vidayla demirörenin ne alakası var yazdğını iyi oku dürbün
-
Trabzonspor, Yanal ile yine iyi başladı
Toplam 7
Yorum
Ahmet Can Beşiktaş karşısındaki konyayla Trabzon karşısındaki konyayı izledinmi. Beşiktaş maçında kapanan haddini bilen konya tabzonu ezdi geçti.
İlkay Gündoğan formasına kavuştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.