İlkay Gündoğan formasına kavuştu
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan, uzun sakatlık sürecinin ardından sahalara döndü.
Türk asıllı Alman futbolcu, Manchester City'nin deplasmanda İspanyol ekibi Girona'ya 1-0 mağlup olduğu hazırlık karşılaşmasında sahaya çıkarak, 8 ay sonra formasına kavuştu.
İlkay Gündoğan, teknik direktör Pep Guardiola tarafından müsabakanın 71. dakikasında oyuna dahil edildi.
26 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen yıl aralık ayında Watford ile oynanan lig maçında sağ diz çapraz bağlarından sakatlanmasının ardından ameliyat edilmişti.
Geçen sezon başında Manchester ekibi ile 4 yıllık sözleşme imzalayan İlkay Gündoğan, mavi-beyazlı forma ile Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 16 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 23:50
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Lucescu TFF'ye dert yandı
Toplam 16
Yorum
gsli ama birileri mutlu degil bu tur kararlar hep gsyi vuruyor, daha once sinir dediler bi dunya para verip turk oyuncular aldik kaldirdilar
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İşte TFF'nin 'Terim'e tazminat' kararı
Toplam 14
Yorum
tff konuştuk anlaştık mevzuu bu mu..
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Ve Arda Turan açıklaması geldi...
Toplam 18
Yorum
HAKAN BU LİSELİLERİ KULÜPTEN UZAKLAŞTIRMAK GEREK.BÜLENT TULUN UZAKLAŞTIRILSIN.ALBAYRAK VE DÜRÜSTÜN YAPTIKLARINI DUYDUNUZ HRHLD.İÇİMİZDEN VURULDUK.
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