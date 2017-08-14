Southampton'a Çinli yatırımcı
Çinli iş adamı Jisheng Gao, İngiltere Premier Lig kulüplerinden Southampton'ın hisselerine ortak oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Gao ailesinin yatırımından dolayı memnuniyet duyulduğu ve bu anlaşmayla Southampton adına yeni bir dönemin başlayacağı belirtildi.
Açıklamada anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi. İngiltere basınında yer alan haberlerde ise Gao ailesinin kulübün hisselerinin yüzde 80'i karşılığında yaklaşık 200 milyon sterlin ödediği öne sürüldü.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:14
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
BALTA Hakan Balta ,Semih Senturk,Tuncay,Ahmet Dursun,Ilhan Mansiz da sirada unutma Hocam,
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Giuliano, Cimbom'a da önerilmiş
Toplam 3
Yorum
ona bakarsanız pepe, medel, gustavo gomez de önerildi.. yönetim gerçekten de bu defa doğru adımlar attı. menajerler yönlendirmedi. inşallah şampiyon olacaz
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
ILHAN Yasi tutarken ILHAN MANSIZ ve AHMET DURSUN u da cagirin da dunya emekliler kupasina katilalim
Southampton'a Çinli yatırımcı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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