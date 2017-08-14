 Southampton'a Çinli yatırımcı – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    'a Çinli yatırımcı

    <a href="/index/southampton?id=03fbb5e8-9147-49ef-bdf4-ed9f03007250" class="" rel="tag">Southampton</a>'a Çinli yatırımcı

    Çinli iş adamı Jisheng Gao, İngiltere Premier Lig kulüplerinden 'ın hisselerine ortak oldu.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Gao ailesinin yatırımından dolayı memnuniyet duyulduğu ve bu anlaşmayla adına yeni bir dönemin başlayacağı belirtildi.

    Açıklamada anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi. İngiltere basınında yer alan haberlerde ise Gao ailesinin kulübün hisselerinin yüzde 80'i karşılığında yaklaşık 200 milyon sterlin ödediği öne sürüldü.

    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:14
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