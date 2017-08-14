Kulüpten yapılan açıklamada, Gao ailesinin yatırımından dolayı memnuniyet duyulduğu ve bu anlaşmayla Southampton adına yeni bir dönemin başlayacağı belirtildi.

Açıklamada anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi. İngiltere basınında yer alan haberlerde ise Gao ailesinin kulübün hisselerinin yüzde 80'i karşılığında yaklaşık 200 milyon sterlin ödediği öne sürüldü.