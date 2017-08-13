Manchester United lige iyi başladı
İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Manchester United, sahasında West Ham United'ı 4-0 yendi.
Old Trafford Stadı'nda oynanan ilk hafta karşılaşmasında Manchester United, West Ham United'ı ağırladı.
Manchester United, 33 ve 53. dakikada Romelu Lukaku, 87. dakikada Anthony Martial ve 90. dakikada Paul Pogba'nın golleriyle maçtan 4-0 galip ayrıldı.
Lige 3 puanla başlayan Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun takımı Manchester United, ilk haftayı averajla lider tamamladı.
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:21
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Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 146
Yorum
aytac mektubu iyice okuyun mektupta anlasma yok sadece maddeler var ve sonunda eliniz cabuk tutun baska bir turk takimi ile de gorusuyoruz diyo...
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SOSYALbahçe
Toplam 100
Yorum
serhat Beşiktaş ile aramızda çıta çok açıldı 2 takımın kadrosuna bakınca Beşiktaş şampiyon olur hatta yedekleride 2 inci olur lig başladı bir stope
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Yılın transferi
Toplam 24
Yorum
metinn Feghouliyola cikmis geliyor o kanatta yer yok snbaskan fb nin durumuna dusm gökhan varken seneri alldi caner varken de h.ali sonrasi husran
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