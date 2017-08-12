 Liverpool son dakikada yıkıldı – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Liverpool son dakikada yıkıldı

    Liverpool son dakikada yıkıldı

    İngiltere Premier Lig'in ilk hafta maçında Liverpool, deplasmanda karşılaştığı Watford'la 90+4'te yediği golle 3-3 berabere kaldı.

    İngiltere Premier Lig'in ilk hafta maçında Watford sahasında Liverpool'u konuk etti.

    Vicarage Road'da oynanan maça ev sahibi takım iyi başladı ve henüz 8. dakikada Stefano Okaka ile öne geçti. Bu gole 29. dakikada Sadio Mane ile cevap veren Liverpool, 32. dakikada Abdoulaye Doucoure'nin golüne engel olamada ve ilk yarıyı 2-1 geride kapattı. 55. dakikada kazanılan penaltıyı Roberto Firmino ile gole çeviren Liverpool, 57. dakikada Mohamed Salah ile bulduğu golle 3-2 öne geçti. Maçın son dakikalarına önde giren konuk ekip 90+4'te Miguel Britos'un golüne engel olamazken tam 6 golün olduğu mücadele 3-3 sona erdi.

    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:43
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