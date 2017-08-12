Liverpool son dakikada yıkıldı
İngiltere Premier Lig'in ilk hafta maçında Liverpool, deplasmanda karşılaştığı Watford'la 90+4'te yediği golle 3-3 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'in ilk hafta maçında Watford sahasında Liverpool'u konuk etti.
Vicarage Road'da oynanan maça ev sahibi takım iyi başladı ve henüz 8. dakikada Stefano Okaka ile öne geçti. Bu gole 29. dakikada Sadio Mane ile cevap veren Liverpool, 32. dakikada Abdoulaye Doucoure'nin golüne engel olamada ve ilk yarıyı 2-1 geride kapattı. 55. dakikada kazanılan penaltıyı Roberto Firmino ile gole çeviren Liverpool, 57. dakikada Mohamed Salah ile bulduğu golle 3-2 öne geçti. Maçın son dakikalarına önde giren konuk ekip 90+4'te Miguel Britos'un golüne engel olamazken tam 6 golün olduğu mücadele 3-3 sona erdi.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:43
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Stoch, Slavia’da
Toplam 5
Yorum
fenerbahçe stocha zamanında yeterince şans verildi ama hep bir şeyler eksik kaldı. Gitmesi onun içinde iyi olur. Ozan Rvp tamam da souza iyi bence.
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Orman'dan flaş 'Melo' yorumu
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Futbolun içinde olan şeyler; sarı kart görülür, kırmızı kart görülür! Efendiliği Konya maçında gördünüz, Bjk seyircisi saha insin istediniz!
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10 milyon euro
Toplam 18
Yorum
gs verilecek olan paraya yazık hemde arda için arda gelirse stadı yönetim doldurur artık
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