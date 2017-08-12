City ikinci yarı açıldı
Bu sezona yaptığı flaş transferlerle iddialı giren Manchester City, ilk hafta da konuk olduğu Brighton & Hove Albion'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etmeyi başardı.
City'nin gollerini 70. dakikada Sergio Agüero ve 75. dakikada Lewis Carl Dunk (k.k) kaydetti.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:23
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Fikret Orman'dan flaş transfer yorumu
Toplam 7
Yorum
Fiko Son 2 senedir FB ve gs kötü durumda olduğundan ve tff yi de arkasına alarak hakem desteğiyle şampiyon yaptılar ama bu sene yedirmezler hacı
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Giuliano Ülker Stadyumu'nu gezdi
Toplam 3
Yorum
hep eziklik trabzon fenerle çarpıştıkça EZİLİYOR bu inat neden..
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Fenerbahçe Giuliano transferini resmen açıkladı
Toplam 13
Yorum
61 GÖRDÜNÜZMÜ DÜNYA KAÇ BUCAK FENERBAHÇE İLE UĞRAŞILMAZ YERİN DİBİNE BATTINIZ MEHMET EKİCİ TIRASFERİNDEDE BATTINIZ AKILLANDINIZMI
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