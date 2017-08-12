 City ikinci yarı açıldı – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    City ikinci yarı açıldı

    City ikinci yarı açıldı

    Bu sezona yaptığı flaş transferlerle iddialı giren Manchester City, ilk hafta da konuk olduğu Brighton & Hove Albion'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etmeyi başardı.

    City'nin gollerini 70. dakikada Sergio Agüero ve 75. dakikada Lewis Carl Dunk (k.k) kaydetti.

    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:23
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