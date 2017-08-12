Chelsea lige kabusla başladı

İngiltere Premier ligde haftanın sürprizi Stamford Brigde'de yaşandı.

Son şampiyon Chelsea, evinde ağırladığı Burnley karşısında sahadan 3-2 yenik ayrıldı.

Stamford Bridge'deki maçta 14. dakikada Gary Cahill'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Chelsea, 24'le 43. dakikalar arasında gelen 3 Burnley golüyle adeta kamyon çarpmışa döndü. 24'te Sam Vokes gol perdesini açtı. 39'da Stephen Ward farkı 2'ye çıkardı. İlk yarının skorunu 33'te Vokes belirledi: 3-0.

Morata takımı ateşledi

Maçın ikinci yarısında Batshuayi'nin yerine oyuna giren Alvaro Morata, 1 gol 1 asistlik performansla takımını ateşleyen isim oldu.

Chelsea'nin Real Madrid'den 70 milyon euro'ya kadrosuna kattığı İspanyol golcü 69'da Chelsea'yi umutlandıran golü attı.

Maviler, 81. dakikada Fabregas'ın kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kaldı.

Son dakikaları nefes kesen maçta 88. dakikada David Luiz sahneye çıktı ve farkı 1'e indiren golü attı. Bu gol Chelsea'ye puan için yeterli olmadı ve son şampiyon sahadan 3-2 yenik ayrıldı.

SOSYAL MEDYADA CHELSEA CAPSLERİ!

Chelsea'nin, ligin zayıf ekiplerinden Burnley karşısında sahadan puansız ayrılmasının ardından hedefte teknik direktör Antonio Conte vardı.

Şok mağlubiyetin ardından Diego Costa'nın yer aldığı esprili mesajlar sosyal medyada paylaşım rekoru kırarken, yapılan bir espri Türk futbol severleri de güldürdü.

Burnley maçının ardından Conte'nin çaresizce telefona sarıldığı bir fotoğrafına yazılan "Hello Quaresma, I'm coming to Beşiktaş" (Merhaba Quaresma, Beşiktaş'a geliyorum) mesajı da en çok paylaşılanlar arasında yer aldı.



