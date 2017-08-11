Premier League'de gollü açılış
İngiltere Premier League 2017/2018 Sezonu açılış maçında Arsenal, Leicester City'i 3-2 geriden gelerek 4-3 mağlup etti.
Maça yeni transfer Alexandre Lacazzette'in golüyle 1-0 önde başlayan Londra ekibi, 5. dakikada Shinji Okazaki ve 29. dakikada Jamie Vardy'nin gollerine engel olamayınca 2-1 geriye düştü.
İlk yarının son dakikasında Danny Welbeck skoru eşitledi ve ilk yarı 2-2 sona erdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan takım Leicester oldu. 56. dakikada kendisinin 2, takımının 3. golünü kaydeden Vardy, takımını tekrardan öne geçirdi.
83'te Aaron Ramsey ve 85'te Giroud ile arka arkaya goller bulan Arsenal, maçı 4-3 önde tamamladı ve sezona 3 puanla başladı.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:25
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Stoch'tan veda mesajı
Toplam 1
Yorum
nejat olgun bir aykutzede kurbanı futbolcu daha aramızdan ayrılıyor.
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Gary Medel İstanbul'da
Toplam 43
Yorum
duayen neye benzettiğin belli 2 senedir kartalın size gösterdiği şey o :))
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Açılışı Başakşehir yaptı
Toplam 1
Yorum
mehmetaliyıldız Süper Lig başlıyor. cüneyt deniz alper hüseyin fırat yunus bülent tolga halis isim halis ama niyetler? Serdar Titaya çelme takıyor ellerini kaldırıyor Serdar Titayı itiyor ellerini kaldırıyor. Hakem serdara itibar ediyor. Yunus FBli oyunculara kaşlarını çatıyor diğerlerine kart gösteriyor rıza hoca kenarda çıldırıyor. 8. dakikada adem büyük düşürüldü avantaj olmasın diye faul verilmedi daha sonra adem yine düşürüldü top babelde kaldı avantaj kuralı uygulanması gerekiyordu avantaj olmasın diye fa
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