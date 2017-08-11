 Premier League'de gollü açılış – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    Premier League'de gollü açılış

    Premier League'de gollü açılış

    İngiltere Premier League 2017/2018 Sezonu açılış maçında , Leicester City'i 3-2 geriden gelerek 4-3 mağlup etti.

    Maça yeni transfer Alexandre Lacazzette'in golüyle 1-0 önde başlayan Londra ekibi, 5. dakikada Shinji Okazaki ve 29. dakikada Jamie Vardy'nin gollerine engel olamayınca 2-1 geriye düştü.

    İlk yarının son dakikasında Danny Welbeck skoru eşitledi ve ilk yarı 2-2 sona erdi.

    İkinci yarıya hızlı başlayan takım Leicester oldu. 56. dakikada kendisinin 2, takımının 3. golünü kaydeden Vardy, takımını tekrardan öne geçirdi.
    83'te Aaron Ramsey ve 85'te Giroud ile arka arkaya goller bulan , maçı 4-3 önde tamamladı ve sezona 3 puanla başladı.

    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:25
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