Mourinho'dan Ibrahimovic açıklaması
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho, Zlatan Ibrahimovic'in sezonun ikinci yarısında takıma dönme ihtimali olduğunu söyledi.
Portekizli teknik adam, geçen sezon Belçika ekibi Anderlecht ile nisan ayında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında dizinden sakatlanarak ameliyat edilen ve sezonun kalan maçlarında forma giyemeyen 35 yaşındaki İsveçli yıldız futbolcu hakkında açıklamalarda bulundu.
Sezon sonunda sözleşmesi yenilenmeyen Ibrahimovic'in üst düzey futbol oynamaya devam etmek istediğini belirten Mourinho, "Ibrahimovic'in sezonun ikinci yarısında takıma dönme ihtimali üzerinde konuşuyoruz. O, hala sakat ve iyileşmek için zamana ihtiyacı var. Geçen sezon sergilediği performansın yeterli olmadığını düşünüyor." ifadelerini kullandı.
Ibrahimovic, Manchester United ile geride kalan sezonda tüm kulvarlarda çıktığı 46 maçta 28 gol kaydetmişti.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:59
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Stoch'tan veda mesajı
Toplam 1
Yorum
nejat olgun bir aykutzede kurbanı futbolcu daha aramızdan ayrılıyor.
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Gary Medel İstanbul'da
Toplam 43
Yorum
duayen neye benzettiğin belli 2 senedir kartalın size gösterdiği şey o :))
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M.Başakşehir - Bursaspor (canlı anlatım)
Toplam 1
Yorum
mehmetaliyıldız Süper Lig başlıyor. cüneyt deniz alper hüseyin fırat yunus bülent tolga halis isim halis ama niyetler? Serdar Titaya çelme takıyor ellerini kaldırıyor Serdar Titayı itiyor ellerini kaldırıyor. Hakem serdara itibar ediyor. Yunus FBli oyunculara kaşlarını çatıyor diğerlerine kart gösteriyor rıza hoca kenarda çıldırıyor. 8. dakikada adem büyük düşürüldü avantaj olmasın diye faul verilmedi daha sonra adem yine düşürüldü top babelde kaldı avantaj kuralı uygulanması gerekiyordu avantaj olmasın diye fa
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