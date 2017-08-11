İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Brezilyalı orta saha oyuncu Philippe Coutinho için kulübe gelen hiçbir teklifi değerlendirmeyeceklerini açıkladı.
Brezilyalı yıldızı Neymar'ı Paris Saint-Germain'e 200 milyon sterlin bonservisle veren Barcelona'nın ısrarla renklerine bağlamak istediği 25 yaşındaki Coutinho için Liverpool'dan izin çıkmadı.
Alman teknik adam Jurgen Klopp ile İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yaşamak isteyen "Merseyside" temsilcisi, Coutinho'nun transferiyle ilgili bir açıklama yaparak, hiçbir teklifi değerlendirmeyeceklerini ve yıldız futbolcunun yaz transfer dönemi bittiğinde Liverpool'da kalacağını kaydetti.
İngiliz ekibi, Barcelona'nın 90 milyon sterlinlik teklifini reddederken, teknik direktör Klopp da futbolcusunun "paha biçilemez" olduğunu ve Liverpool'da kalacağını vurgulamıştı.
Inter'den 4 yıl önce 8,5 milyon sterlinlik bonservisle İngiltere'ye gelen ve ocak ayında Liverpool ile 5 yıllık sözleşme yenileyen Brezilyalı futbolcu, geçen sezon 14 gol atmıştı.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:02
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Miroslav Stoch, Slavia Prag'da!
Toplam 3
Yorum
gitmelii arasıra maçlada çıkıp uzaktan gol atıyordu sadece ilk sene geldıgınde ıyıydı bır daha verım alamadık gıtmeli
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Miroslav Stoch, Slavia Prag'da!
Toplam 3
Yorum
ABC sizde adami üzdünüz ama, adam gelirken sampiyonlarligi hayaliyle gelmisti .
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Miroslav Stoch, Slavia Prag'da!
Toplam 3
Yorum
taraftar taraftar olarak en cok sevdigimiz adamımızdı yapmayın etmeyin
Liverpool'un Coutinho kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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