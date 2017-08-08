Lemina'nın yeni takımı belli oldu
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton, Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Rene Junior Lemina'yı 5 yıllığına renklerine bağladı.
Southampton Kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcuyla 2022 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
İngiliz ekibi, Lemina için İtalya temsilcisi Juventus'a 17 milyon avro bonservis ve 3 milyon avro bonus bedeli ödeyecek.
Gabonlu futbolcu, geçen sezon Juventus ile 29 maçta bir gol kaydetti.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 21:16
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Fikret Orman'a şok!
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Yorum
vooo sen zaten bjk nın başına geçtiğinden beri olaylısın bide çıkıp konuşuyorsun tehdit ediyorsun tffyi zaten de tff sizi destekliyor
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Fenerbahçe yıldız golcüyle anlaştı
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Tos 100 milyon euro € banka param var deyip bu ismi aldıysa komedi :) :)
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Toplam 41
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