 Lemina'nın yeni takımı belli oldu – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    'nın yeni takımı belli oldu

    Lemina'nın yeni takımı belli oldu

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton, Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Rene Junior 'yı 5 yıllığına renklerine bağladı.

    Southampton Kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcuyla 2022 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

    İngiliz ekibi, için İtalya temsilcisi Juventus'a 17 milyon avro bonservis ve 3 milyon avro bonus bedeli ödeyecek.

    Gabonlu futbolcu, geçen sezon Juventus ile 29 maçta bir gol kaydetti.

    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:16
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