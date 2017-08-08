Lemina'nın yeni takımı belli oldu

Southampton Kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcuyla 2022 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiliz ekibi, Lemina için İtalya temsilcisi Juventus'a 17 milyon avro bonservis ve 3 milyon avro bonus bedeli ödeyecek.

Gabonlu futbolcu, geçen sezon Juventus ile 29 maçta bir gol kaydetti.