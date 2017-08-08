Coutinho ayrılmak istiyor
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool forması giyen Philippe Coutinho'nun, Barcelona'ya gitmek istediğini kulübüne ilettiği öne sürüldü.
Brezilya basınında yer alan haberlerde, 25 yaşındaki futbolcunun Barcelona'ya transferi için Liverpool'dan izin istediği iddia edildi.
İspanya'nın Barcelona takımı, Coutinho için Liverpool'a 80 milyon sterlin teklifte bulunmuş ancak İngiliz ekip, bu teklifi kabul etmemişti. Brezilya basınına göre, İspanyol ekibi, Liverpool'a 100 milyon avroluk yeni bir teklif sunacak.
Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran İskoç teknik adam Graeme Souness da İngiliz basınına yaptığı açıklamada, Liverpool'un Coutinho'yu kadroda tutmasının çok zor olduğunu belirtti.
Brezilyalı futbolcu, 2013'ten beri formasını giydiği Liverpool'da, geçen sezon 36 maçta 14 gol kaydetti ve 9 asist yaptı.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 18:31
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Dursun Özbek'ten Terim açıklaması
Toplam 26
Yorum
austin tamam adamı sevmiyoruz 5 yıllık filanda değil ama güzel tkm yapıldı herşey bi kenara bu yıl tam destek şart.brz sabır bu kadro çok ii..
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Türkiye Kupası statüsü değişti
Toplam 1
Yorum
Genç, Aferim size Türk futbolu bitikti tamamen bitirdiniz genç futbolcularıda artık izleyemizcez herkes garanti kadroylo çıkar maçlara bravo,
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Teo’da pazarlıklar kızıştı
Toplam 23
Yorum
Sabırr Ya şu liglerden bu ülkelerden topcu almayın her nesilde 1-2 adam çıkartıyolar zaten bi Lewandovkski var bu nesilde işte. Ayrıca çok para
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