 Coutinho ayrılmak istiyor – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    ayrılmak istiyor

    Coutinho ayrılmak istiyor

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden forması giyen Philippe 'nun, 'ya gitmek istediğini kulübüne ilettiği öne sürüldü.

    Brezilya basınında yer alan haberlerde, 25 yaşındaki futbolcunun 'ya transferi için 'dan izin istediği iddia edildi.

    İspanya'nın Barcelona takımı, için Liverpool'a 80 milyon sterlin teklifte bulunmuş ancak İngiliz ekip, bu teklifi kabul etmemişti. Brezilya basınına göre, İspanyol ekibi, Liverpool'a 100 milyon avroluk yeni bir teklif sunacak.

    Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran İskoç teknik adam Graeme Souness da İngiliz basınına yaptığı açıklamada, Liverpool'un Coutinho'yu kadroda tutmasının çok zor olduğunu belirtti.

    Brezilyalı futbolcu, 2013'ten beri formasını giydiği Liverpool'da, geçen sezon 36 maçta 14 gol kaydetti ve 9 asist yaptı.

    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:31
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