 İngiltere'de sezonun ilk kupası Arsenal'in – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    İngiltere'de sezonun ilk kupası 'in

    İngiltere'de sezonun ilk kupası Arsenal'in

    Community Shield'da ve karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadelede Community Shield sahibi Arsenal oldu.

    Mücadelenin normal süresi 1-1 berabere bitti ve maçta penaltılara geçildi. 'de penaltılarda enteresan bir olay yaşandı.

    Kaleci Courtois Chelsea'de penaltıyı üstten dışarıya vurdu. Alvaro Morata'nın da penaltıyı dışarı atması sonrasında Maviler şoke oldu.

    Arsene Wenger bu sonuçla bir kez daha Community Shield'da zafere giden isim oldu.

    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:15
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