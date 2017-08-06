İngiltere'de sezonun ilk kupası Arsenal'in
Community Shield'da Arsenal ve Chelsea karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadelede Community Shield sahibi Arsenal oldu.
Mücadelenin normal süresi 1-1 berabere bitti ve maçta penaltılara geçildi. Chelsea'de penaltılarda enteresan bir olay yaşandı.
Kaleci Courtois Chelsea'de penaltıyı üstten dışarıya vurdu. Alvaro Morata'nın da penaltıyı dışarı atması sonrasında Maviler şoke oldu.
Arsene Wenger bu sonuçla bir kez daha Community Shield'da zafere giden isim oldu.
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:15
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Lens'ten Fenerbahçe taraftarına teşekkür
Toplam 52
Yorum
anket yapılırsa şu an fenerden bjk ye gelmek istemeyen oyuncu çıkmaz neden paradan önce huzur ortamı arıyorlar.
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Aslan’ın tadı yok
Toplam 13
Yorum
Ercan Merhabalar arkadaslar, Sadece demek istedigim , taraftarlar bu kadar ucuza oyuna gelmemeli arkadaslar !! Takiminizi iyi gunde'de kotû gû..
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Aziz Yıldırım'dan Lens itirafı
Toplam 151
Yorum
kesinlikle bimiyenler konusuyor :D yaw rakibinde olsa takdir etmek erdemdir kabullenin artık lens sow ile birlikte fb nin 2 en iyi oyuncusundan biriydi ve elinizden kacırdınız
İngiltere'de sezonun ilk kupası Arsenal'in haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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