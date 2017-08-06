İngiltere'de sezonun ilk kupası Arsenal'in

Mücadelenin normal süresi 1-1 berabere bitti ve maçta penaltılara geçildi. Chelsea'de penaltılarda enteresan bir olay yaşandı.

Kaleci Courtois Chelsea'de penaltıyı üstten dışarıya vurdu. Alvaro Morata'nın da penaltıyı dışarı atması sonrasında Maviler şoke oldu.

Arsene Wenger bu sonuçla bir kez daha Community Shield'da zafere giden isim oldu.