Bolt, Mourinho'dan telefon bekliyor
Dünyaca ünlü Jamaikalı sprinter Usain Bolt, atletizmi bıraktıktan sonra taraftarı olduğu Manchester United'da görev almayı umuyor.
İngiliz basınına konuşan 30 yaşındaki Bolt, emekliliğinde ne yapacağıyla ilgili ısrarlı sorulara esprili bir yanıt vererek, "Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan telefon bekliyorum. Sanırım transfer döneminin son gününü bekliyor." dedi.
100 metrede (9.58) ve 200 metrede (19.19) dünya rekorlarını elinde tutan Jamaikalı atlet, İngiltere'nin başkenti Londra'da 4-13 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'nda son kez piste çıkacak.
Şampiyonada erkekler 100 ve 4x100 metre takım yarışlarında madalya mücadelesi verecek olan Bolt, 2008 Pekin, 2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyatları'nda 8 kez altın madalya kazandı.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:34
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Orman, Güneş için 10 milyon TL istedi
Toplam 25
Yorum
işinibilen Başkan çok doğru konuşmuş. Siz şampiyonlar liginde 2 sene düzenli oynayan takımın sözleşmeli hocasını almaya çalışıyorsunuz kolay olmamalı
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Galatasaray'dan büyük sürpriz
Toplam 6
Yorum
BJK ŞU NANİYİDE BİRİNE VEREMEDİNİZ. BİRİNE GİTSİNDE KURTULALIM ŞUNDAN
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Süper Kupa maçının hakemi belli oldu
Toplam 5
Yorum
bence bence emre belezoglu volkan caner göreceksiniz onlar fenrde top oynarken bekir
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