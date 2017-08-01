Mesut Özil için 60 milyon €
Arda Turan'ın formasını giydiği İspanyol devi Barcelona, Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil için teklif yapmaya hazırlanıyor.
İngiliz basını, Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'le ilgili olarak bugün flaş bir iddia ortaya attı.
Telegraph gazetesi, Barcelona'nın Liverpool'un yıldızı Coutinho için girişimlerini sürdürdüğünü, Katalan ekibinin görüşmelerden istediğini alamaması durumunda ibreyi Mesut Özil'e çevireceğini yazdı.
Haberde Mesut için Barça'nın 53 milyon pound'u (60 milyon euro) gözden çıkardığı da ifade edilirken, İspanyol Don Balon dergisi internet sitesinden, Mesut Özil'in transfer tekliflerini yükseltmek amacıyla Arsenal'le sözleşme yenilemeye yanaşmadığını ve Barcelona'dan teklif gelmesi halinde kesinlikle kabul edeceğini öne sürdü.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 11:31
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Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 55
Yorum
luc4s besiktas Zlatani alirsa bu senede sampiyon olur
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"Jeremain Lens Beşiktaş'ta"
Toplam 13
Yorum
sanane cok iyi bir transfer olur! Ama en önemli bölge forvet! Gol atacak oyuncu olmadikca, orta sahaya klas oyuncular almanin anlami kalmaz. Cenk ile bir yere kadar. Sampiyonlar ligine yetersiz. Birde adam gibi stoper lazim. Marcelo yu göndermek yilin hatasi oldu!
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Sinyal tartışması!
Toplam 5
Yorum
Sero motosiklet sürücüsü AZİZ YILDIRIMın soluna gecerken baska bir aracın önünü kesiyor ve kendiside sinyal vermiyor. Tamamen provakasyon
Mesut Özil için 60 milyon € haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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