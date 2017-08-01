 Mesut Özil için 60 milyon € – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    Mesut Özil için 60 milyon €

    Mesut Özil için 60 milyon €

    Arda Turan'ın formasını giydiği İspanyol devi Barcelona, Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil için teklif yapmaya hazırlanıyor.

    İngiliz basını, Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'le ilgili olarak bugün flaş bir iddia ortaya attı.

    Telegraph gazetesi, Barcelona'nın Liverpool'un yıldızı Coutinho için girişimlerini sürdürdüğünü, Katalan ekibinin görüşmelerden istediğini alamaması durumunda ibreyi Mesut Özil'e çevireceğini yazdı.

    Haberde Mesut için Barça'nın 53 milyon pound'u (60 milyon euro) gözden çıkardığı da ifade edilirken, İspanyol Don Balon dergisi internet sitesinden, Mesut Özil'in transfer tekliflerini yükseltmek amacıyla Arsenal'le sözleşme yenilemeye yanaşmadığını ve Barcelona'dan teklif gelmesi halinde kesinlikle kabul edeceğini öne sürdü.

    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:31
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