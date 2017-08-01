Manchester Unitedlı futbolculara ceza
UEFA, mayıs ayında oynanan Avrupa Ligi Finali'nde anti doping kurallarına uymayan Manchester Unitedlı futbolcular Phil Jones ve Daley Blind'a men ve para cezası verdi.
İsveç'in başkenti Stockholm'de oynanan ve Manchester United'ın Ajax'ı 2-0 yenerek kazandığı UEFA Avrupa Ligi finalinin ardından doping kontrolü için numune almak isteyen görevlilere hakaret eden Phil Jones, UEFA tarafından 2 maçtan men ve 5 bin avro para cezasına çaptırıldı.
25 yaşındaki İngiliz futbolcu, Manchester United'ın Real Madrid ile yapacağı UEFA Süper Kupa maçının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup mücadelesinde de takımdaki yerini alamayacak.
UEFA, anti doping prosedürünü ihlal ettiği gerekçesiyle Hollandalı savunma oyuncusu Daley Blind'a da 5 bin avro para cezası verdi. Blind, eski kulübüne karşı ilk onbirde sahaya çıktığı final maçında 90 dakika görev yapmıştı.
UEFA ayrıca, iki futbolcusunun davranışları nedeniyle Manchester United'a 10 bin avro para cezası verilmesini kararlaştırdı.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 12:22
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Gary Medel operasyonu
Toplam 9
Yorum
BJK'li Medel ve Pepe defansta karsi takim forvetleri bacaklarinin kirilmasi korkusundan oynamaktan çekinirler. 3'er kirmizi kart alirlar sezonda !
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Lucas Lima’dan tepki
Toplam 2
Yorum
fark bu ben arfa fenerden bedavaya gider. lima belki para eder.
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Nigel de Jong, ABD'ye dönüyor
Toplam 1
Yorum
tufan sağlam ne yaptı ki
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