Manchester Unitedlı futbolculara ceza

İsveç'in başkenti Stockholm'de oynanan ve Manchester United'ın Ajax'ı 2-0 yenerek kazandığı UEFA Avrupa Ligi finalinin ardından doping kontrolü için numune almak isteyen görevlilere hakaret eden Phil Jones, UEFA tarafından 2 maçtan men ve 5 bin avro para cezasına çaptırıldı.

25 yaşındaki İngiliz futbolcu, Manchester United'ın Real Madrid ile yapacağı UEFA Süper Kupa maçının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup mücadelesinde de takımdaki yerini alamayacak.

UEFA, anti doping prosedürünü ihlal ettiği gerekçesiyle Hollandalı savunma oyuncusu Daley Blind'a da 5 bin avro para cezası verdi. Blind, eski kulübüne karşı ilk onbirde sahaya çıktığı final maçında 90 dakika görev yapmıştı.

UEFA ayrıca, iki futbolcusunun davranışları nedeniyle Manchester United'a 10 bin avro para cezası verilmesini kararlaştırdı.