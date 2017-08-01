Manchester United, Matic'i kadrosuna kattı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Sırp futbolcu Nemanja Matic'i 3+1 yıllığına renklerine bağladı.
Manchester United Kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki ön liberoyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Kulüp, futbolcu için Chelsea'ye verilecek bonservis bedeliyle ilgili bir paylaşımda bulunmadı. İngiliz basını ise Manchester ekibinin, Chelsea'ye 45 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceğini öne sürdü.
Açıklamada, Chelsea'de keyifli vakit geçirdiğini ve oradaki herkese çok teşekkür ettiğini belirten Matic, "Yeni takım arkadaşlarımla buluşmayı dört gözle bekliyorum. Manchester United'a gelmekten dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
Bir futbolcuda istediği her şeyin Matic'de olduğunu aktaran Manchester United'ın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho ise "Bize katılmayı çok istediği için Nemanja'ya teşekkür ediyorum. Eminim futbolcularımız ve taraftarlarımız onu çok sevecek. Yeni 31 numaramıza hoş geldin diyorum." değerlendirmesini yaptı.
Matic, Chelsea'de geçen sezon 39 maça çıkıp 2 gol kaydetmişti.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 03:28
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Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 42
Yorum
ilhan gelsin iyi bir sponsor bulunursa.beşiktaşın meddya yüzü olsun,reklamımızı yapsın yeterli.rahat 100 mlyon adt. forması satar gerisini hayal e
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Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 42
Yorum
ilhan haberde sponsor arandığından bahsedilmiş.senin bildiklerini onlarda transfermatikten öğrenmiyorlardır eminim
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Şenol Güneş ne yanıt verdi?
Toplam 21
Yorum
selahattin Adam ya.... gözümde bir kez daha büyüdün Şenol hoca ......
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