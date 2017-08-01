Manchester United, Matic'i kadrosuna kattı

Manchester United Kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki ön liberoyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Kulüp, futbolcu için Chelsea'ye verilecek bonservis bedeliyle ilgili bir paylaşımda bulunmadı. İngiliz basını ise Manchester ekibinin, Chelsea'ye 45 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceğini öne sürdü.

Açıklamada, Chelsea'de keyifli vakit geçirdiğini ve oradaki herkese çok teşekkür ettiğini belirten Matic, "Yeni takım arkadaşlarımla buluşmayı dört gözle bekliyorum. Manchester United'a gelmekten dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Bir futbolcuda istediği her şeyin Matic'de olduğunu aktaran Manchester United'ın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho ise "Bize katılmayı çok istediği için Nemanja'ya teşekkür ediyorum. Eminim futbolcularımız ve taraftarlarımız onu çok sevecek. Yeni 31 numaramıza hoş geldin diyorum." değerlendirmesini yaptı.

Matic, Chelsea'de geçen sezon 39 maça çıkıp 2 gol kaydetmişti.