Manchester United, Matic'i kadrosuna kattı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Sırp futbolcu Nemanja Matic'i 3+1 yıllığına renklerine bağladı.
Manchester United Kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki ön liberoyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Kulüp, futbolcu için Chelsea'ye verilecek bonservis bedeliyle ilgili bir paylaşımda bulunmadı. İngiliz basını ise Manchester ekibinin, Chelsea'ye 45 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceğini öne sürdü.
Açıklamada, Chelsea'de keyifli vakit geçirdiğini ve oradaki herkese çok teşekkür ettiğini belirten Matic, "Yeni takım arkadaşlarımla buluşmayı dört gözle bekliyorum. Manchester United'a gelmekten dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
Bir futbolcuda istediği her şeyin Matic'de olduğunu aktaran Manchester United'ın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho ise "Bize katılmayı çok istediği için Nemanja'ya teşekkür ediyorum. Eminim futbolcularımız ve taraftarlarımız onu çok sevecek. Yeni 31 numaramıza hoş geldin diyorum." değerlendirmesini yaptı.
Matic, Chelsea'de geçen sezon 39 maça çıkıp 2 gol kaydetmişti.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:07
-
Galatasaray Ndiaye'yi KAP'a bildirdi
Toplam 76
Yorum
Hasan Gs çok güzel isler yapıyor bitik futbol culardan glna geldilutven klskanmlyallm basarl olmadlktan sonra para olsa ne olur olmasa ne olur ceb
-
Galatasaray Ndiaye'yi KAP'a bildirdi
Toplam 76
Yorum
Hagi Alt yapıadan 3 futbolcu verecekmiş.Eğer bu doğruysa yüzyılın kazığı olur.Bizim alt yapıda futbolcu mu va rki
-
Galatasaray Ndiaye'yi KAP'a bildirdi
Toplam 76
Yorum
hakan galatasaray a bu paralar nereden geliyor.kulübü batırdılar.
Manchester United, Matic'i kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.