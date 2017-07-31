Liverpool, Emre Mor için devrede

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, adı Fenerbahçe'yle de anılan ve sarı lacivertlilerin kiralamak istediği Emre Mor için İngiliz devi Liverpool'un devreye girdiğini yazdı.

Haberde Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp'un genç futbolcuyu Liverpool'a getirmekte kararlı olduğu ifade edilirken Borussia Dortmun'un Kırmızılar'ın kiralık teklifini geri çevirdiği, Emre Mor için 18 milyon sterlin (20 milyon euro) talep ettiği belirtildi.

İngiliz Daily Mirror gazetesi ise internet sitesinde yayınladığı haberde, Jürgen Klopp'un kulüp yönetiminden Philippe Coutinho'nun takımdan ayrılması halinde Emre Mor için Borussia Dortmund'a resmi transfer teklifi yapılmasını istediği yazıldı.



