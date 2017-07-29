 Mesut Özil'den Devrek'e spor tesisi – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    'den Devrek'e spor tesisi

    Mesut Özil'den Devrek'e spor tesisi

    Zonguldak'ın Devrek İlçesi Belediye Başkanı , Arsenal'da forma giyen hemşehrileri ünlü futbolcu 'in 1 milyon lira desteği ile yapılacak sporcu sosyal tesisinin inşaatına başlandığını açıkladı.

    Devrek Belediye Başkanı , Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaretinde, hemşehrileri ünlü futbolcu 'in adını taşıyacak sporcu sosyal tesisinin Devrek İlçe Stadyumu'nun yanında inşa edileceğini söyledi. Mesut Özil ile en son babaannesinin cenaze töreni için ilçeye bağlı Hışıroğlu Köyü'ne geldiğinde görüştüklerini hatırlatan Başkan Semerci, "Mesut Özil, Zonguldak'ın, Devrek'in gurur duyduğu bir hemşehrimiz. Kendisi Devrek'e kalıcı ve güzel yatırımlar yapmak istediğini söyledi. Biz ilçemizdeki Spor Cadde'sinin ismini, Mesut Özil Caddesi olarak değiştirmiştik. Kendisi de tahminen 1 milyon liralık bir sosyal tesisi Devrek Belediyespor'a kazandırmak istedi" dedi.



    Bu tesisin temelini attıklarını belirten Başkan Semerci, "450 metrekare alana 3 katlı yapılacak. Sporcuların kalabileceği, dinlenebileceği bir tesis olacak. Bir katı spor salonu olacak. Temel atma programı gerçekleştireceğiz. Törene Mesut Özil'i de davet edeceğiz. Mesut Özil Spor Tesisini kısa sürede tamamlayıp hizmeti açmak istiyoruz" diye konuştu.

    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:37
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