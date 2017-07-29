"Kendimi tam hazır hissetmek istiyorum"

Geçen yılın aralık ayında Watford ile oynanan lig maçında sağ diz çapraz bağlarından sakatlık yaşayan ve ameliyat edilen 26 yaşındaki İlkay Gündoğan, İngiliz basınına değerlendirmelerde bulundu.

Tedavi sürecinin ardından futbol oynamaya zihnen kendini hazırladığını aktaran İlkay," İki veya altı hafta sonra dönmem önemli değil. Öncelikle kendimi tam hazır hissetmek, güvenli ve emin olmak istiyorum." dedi.

Birkaç kez büyük sakatlık geçirdikten sonra mental olarak bunları kabullenmenin zor olduğunu vurgulayan 26 yaşındaki futbolcu, "Düştükten sonra tekrar düzelmek için savaşmak gerçekten çok zor. İyi ve hazır hissedip yeniden sahalara dönmelisin." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Alman ekibi Borussia Dortmund'dan Manchester City'ye transfer olan İlkay Gündoğan, İngiliz ekibiyle 16 maça çıkıp 5 gol kaydetti.