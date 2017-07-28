Mesut Özil'den Devrek'e spor tesisi
Zonguldak'ın Devrek İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Semerci, Arsenal'da forma giyen hemşehrileri ünlü futbolcu Mesut Özil'in 1 milyon lira desteği ile yapılacak sporcu sosyal tesisinin inşaatına başlandığını açıkladı.
Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaretinde, hemşehrileri ünlü futbolcu Mesut Özil'in adını taşıyacak sporcu sosyal tesisinin Devrek İlçe Stadyumu'nun yanında inşa edileceğini söyledi. Mesut Özil ile en son babaannesinin cenaze töreni için ilçeye bağlı Hışıroğlu Köyü'ne geldiğinde görüştüklerini hatırlatan Başkan Semerci, "Mesut Özil, Zonguldak'ın, Devrek'in gurur duyduğu bir hemşehrimiz. Kendisi Devrek'e kalıcı ve güzel yatırımlar yapmak istediğini söyledi. Biz ilçemizdeki Spor Cadde'sinin ismini, Mesut Özil Caddesi olarak değiştirmiştik. Kendisi de tahminen 1 milyon liralık bir sosyal tesisi Devrek Belediyespor'a kazandırmak istedi" dedi.
Bu tesisin temelini attıklarını belirten Başkan Semerci, "450 metrekare alana 3 katlı yapılacak. Sporcuların kalabileceği, dinlenebileceği bir tesis olacak. Bir katı spor salonu olacak. Temel atma programı gerçekleştireceğiz. Törene Mesut Özil'i de davet edeceğiz. Mesut Özil Spor Tesisini kısa sürede tamamlayıp hizmeti açmak istiyoruz" diye konuştu.
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:49
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Galatasaray'a transfer çalımı
Toplam 12
Yorum
Bu kadar mı Belediye takımına dünya yıldızı kaptırdınız clichy olsaydı elenmezdik. Dünya yıldızı bir adama 1 yöneticiyle mi gidilir ? tebrikler dursun.
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Lucescu'nun Galatasaray kararı
Toplam 27
Yorum
taraftar HAYATI BOYUNCA G.S BUYUK BİR TAKIMMI ÇALIŞTIRMIŞ,BABA OĞUL KAPAĞI ATMAYA ÇALIŞIYORLAR
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Emre Çolak'tan harika frikik golü
Toplam 10
Yorum
Hata yaptınız Emrenin kalitesini fatih hoca oynattığı zamanda biliyordum. Çok kötüydü son zamanlarda. Ama buraya kiralansaydı bruma gibi dönerdi.
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