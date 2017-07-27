İngiliz ekipleri transferde rekora doymuyor

Şampiyonluk unvanını korumak isteyen Chelsea, eski futbolcusu Romelu Lukaku'nun transferinde Manchester United engelini aşamayınca rotasını Real Madrid'de forma giyen Alvaro Morata'ya çevirdi. Başkent temsilcisi, 24 yaşındaki İspanyol yıldızı 60 milyon sterlinlik bonservisle beş yıllığına renklerine bağlarken, bu rakam kulüp rekoru olarak tarihe geçti.



İlk yılında şampiyonluk sevinci yaşayan Antonio Conte ile sözleşme yenilen ve İtalyan teknik adamın kazancını yıllık 9 milyon sterline çıkaran Rus milyarder Roman Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea, transferi noktalama niyetinde değil.



4 İSİM DAHA YOLDA

Chelsea, 47 yaşındaki teknik adamın istediği doğrultusunda 4 futbolcuyu daha kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. Emektar kaptanı John Terry ile sezon sonunda yollarını ayıran "Maviler"in, Southampton'dan ayrılmak isteyen 26 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk için 60 milyon sterlin bonservis ödemeye hazır olduğu basına yansıdı.

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110 MİLYON STERLİN ÖDEMEYİ GÖZE ALDI

Morata, Bakayoko ve Ru¨diger'in transferleri için kasasından şu ana kadar 132 milyon sterlin çıkan Londra ekibi, Conte'nin eski takımı Juventus'ta forma giyen 26 yaşındaki Brezilyalı sol beki Alex Sandro, Inter'in 30 yaşındaki İtalyan sol beki Antonio Candreva ve Swansea City'nin 32 yaşındaki İspanyol golcüsü Fernando Llorente için toplam 110 milyon sterlin bonservis ödemeyi göze aldığı iddia ediliyor.

İspanyol golcü Diego Costa ve Sırp orta saha oyuncusu Nemenja Matic'i göndermesi beklenen başkent temsilcisi, halihazırda 11'i kiralık olmak üzere toplam 20 futbolcusunun ayrılmasına izin verdi.



TRANSFERİN LİDERİ MANCHESTER CİTY

İspanyol teknik adam Pep Guardiola ile ilk sezonunda istediği başarıyı yakalayamayan Manchester City, yeni sezonda kupa sevinci yaşamak için kesenin ağzını en çok açan takım oldu.

Fransa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar çıkan Monaco'dan Bernardo Silva ve Benjamin Mendy'i renklerine bağlayan Manchester ekibi, Real Madrid'den Danilo, Benfica'dan Ederson, Tottenham'dan Kyle Walker ve Vasco De Gama'dan Douglas Luiz ile kadrosunu güçlendirdi.

Altı futbolcunun transferi için 230 milyon sterlin bonservis ödeyen Manchester City, bu alanda bir transfer döneminde en fazla para harcayan kulüp olarak tarihe geçti.

Teknik direktör Guardiola, çok sayıda futbolcuyu takımdan göndererek yeniden yapılanmaya gitti. 46 yaşındaki teknik adam, Pablo Zabaleta, Gael Clichy, Jesus Navas, Willy Caballero, Bacary Sagna, Nolito, Aleksander Kolarov'un aralarında yer aldığı 17 futbolcuyla yollarını ayırdı.



ROONEY GİTTİ, LUKAKU GELDİ

Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile geçen sezonu lider Chelsea'nin 24 puan gerisinde altıncı sırada tamamlayan Manchester United, şu ana kadar birini kulüp rekoru kırarak iki transfer yaptı.

Chelsea'nin de kadrosuna katmak istediği Everton'ın Belçikalı yıldızı Lukaku'yu 75 milyon sterlinlik bonservisle beş yıllığına renklerine bağlayan Manchester ekibi, 31 milyon sterlin bonservis ödediği Benfica'dan da 22 yaşındaki İsveçli futbolcu Victor Lindelof ile savunmasını takviye etti. İngiltere kariyerinde 85 golü bulunan 24 yaşındaki Lukaku'nun bonservis bedeli, Premier Lig takımları arasında gerçekleşen en pahalı transfer olarak rekor kırdı.

Lukaku, futbolcu temsilcisi Mino Raiola'nın Paul Pogba, Zlatan İbrahimovic ve Henrikh Mkhitaryan'ın ardından son iki transfer döneminde Manchester United'a getirdiği dördüncü futbolcu oldu.

Mourinho, performansından memnun olmadığı kaptan Wayne Rooney'nin aralarında bulunduğu toplam altı futbolcuyu gelecek sezonun kadrosunda düşünmedi. Manchester United tarihinin en golcü ismi olan Rooney, eski takımı Everton ile sözleşme imzaladı.

- Mesut'un rekorunu Lacazette kırdı

Eleştirilerin hedefinde yer alan Fransız teknik adam Arsene Wenger ile yola devam kararı alan Arsenal, Olympique Lyon'dan golcü futbolcu Alexandre Lacazette'i kulüp rekoru kırarak transfer etti.

26 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalayan Londra ekibinin kasasından bonservis için 46,5 milyon sterlin çıktı. Kırmızı-beyazlılar, 4 yıl önce Mesut Özil'i Real Madrid'den transfer ederken ödedikleri 42,4 milyon sterlinle rekor kırmıştı.

Schalke 04'ten sol bek Sead Kolasinac'ı kadrosuna katan Arsenal'da, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin transfer listesinde yer alan Şilili golcü Alexis Sanchez'in takımda kalıp kalmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

- Salah, yeniden İngiltere'de

Bir dönem Chelsea forması giyen Mohamed Salah, İtalyan ekibi Roma'dan Liverpool'a transfer oldu.

Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, Salah'ın yanı sıra Chelsea'den Dominic Solanke ile Hull City'den Andrew Robertson'ı renklerine bağlarken, Lucas Leiva'nın da bulunduğu toplam altı futbolcuyla yollarını ayırdı.

Geçen sezonu ikinci sırada bitiren Tottenham Hotspur, transferdeki suskunluğunu sürdürüyor. Takımdan beş futbolcunun gitmesine izin veren teknik direktörlüğünü Mauricio Pochettino'nun yaptığı başkent ekibi, henüz hiçbir futbolcuyla sözleşme imzalamadı.

Hırvat teknik adam Slaven Bilic'in çalıştırdığı bir başka Londra ekibi West Ham United ise Manchester City'den Pablo Zabaleta ve Joe Hart, Stoke City'den Marko Arnautovic ile Bayer Leverkusen'den Javier Hernandez'i kadrosuna kattı. Başkent temsilcisi, Avusturyalı golcü Arnautovic için ödediği 20 milyon sterlin bonservisle kulüp rekoru kırdı.

Geçen sezon her iki transfer döneminde toplam 1 milyar 380 milyon sterlin harcayan Premier Lig kulüpleri için yaz transfer dönemi 31 Ağustos Perşembe günü sona erecek.